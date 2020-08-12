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Факти / Світ

Чують крики затриманих і плачуть: під СІЗО у Мінську зібрались люди

Люди, які прийшли під слідчий ізолятор у Мінську, чули крики затриманих людей.

Стверджують, що їх там б’ють. Вереск чути, якщо обійти будівлю СІЗО.

Біля ізолятора перебуває біля сотні людей, які кричать ”тримайтесь” та плескають у долоні. Частина з присутніх плаче.

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За даними МВС Білорусі, за минулу добу у країни затримали біля тисячі людей, які порушували громадський порядок.

У Бресті стріляли у мітингувальників

Під час протестів у білоруському Бресті 11 серпня стріляли на ураження у мітингувальників. Цю інформацію поширила міліція Білорусі. Заявили, що їх співробітника атакували люди з арматурою.

Лікарі  виявили у пораненого відкриту проникаючу рану і вогнепальне поранення черепа.

Нині весь демократичний світ дивиться на протести у Білорусі та може ввести санкції проти місцевої влади.

Джерело: Медизона

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