Люди, які прийшли під слідчий ізолятор у Мінську, чули крики затриманих людей.
Стверджують, що їх там б’ють. Вереск чути, якщо обійти будівлю СІЗО.
Біля ізолятора перебуває біля сотні людей, які кричать ”тримайтесь” та плескають у долоні. Частина з присутніх плаче.
Читайте: Протести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини
Жители Минска, собравшиеся у изолятора, слышат, как внутри кричат люди, которых избивают.
Видео: «Медиазона» https://t.co/xnB1ezzLhi pic.twitter.com/xCtD4iyvLv
— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 12, 2020
За даними МВС Білорусі, за минулу добу у країни затримали біля тисячі людей, які порушували громадський порядок.
У Бресті стріляли у мітингувальників
Під час протестів у білоруському Бресті 11 серпня стріляли на ураження у мітингувальників. Цю інформацію поширила міліція Білорусі. Заявили, що їх співробітника атакували люди з арматурою.
Лікарі виявили у пораненого відкриту проникаючу рану і вогнепальне поранення черепа.
Нині весь демократичний світ дивиться на протести у Білорусі та може ввести санкції проти місцевої влади.
Джерело: Медизона