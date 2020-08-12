Міліція у Бресті стріляла по мітингувальниках на ураження

У Бресті міліціонери стріляли на ураження у протестувальників, поранили одну людину.

Як стверджує Міністерство внутрішніх справ Білорусі, демонстранти погрожували арматурою співробітнику.

– Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров’я співробітників зброя була застосована на поразку. Один з нападників поранений, – йдеться в повідомленні МВС.

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На те, що в Бресті застосували вогнепальну зброю, вказує діагноз одному з потерпілих, який опублікувало Єврорадіо. Як стверджується, лікарі виявили відкриту проникаючу рану і вогнепальне поранення черепа.

Протести у Білорусі

Третій день протестів у Білорусі закінчився затримання біля тисячі мітингувальників по всій країні.

ОМОНівці стріляли із салонів автобусів у людей. Міліція трощила кийками авто білорусів, била людей біля під’їздів.

Джерело: МВС Білорусі