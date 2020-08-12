У Білорусі тривають протести після президентських виборів у країні.

Один з великих опозиційних каналів опублікував заклик до активістів збиратися на мітинг о 19.00.

Наразі потяги метро не зупиняються на семи станціях у центрі: Жовтнева, Площа Леніна, Купаловська, Неміга, Фрунзенська, Молодіжна і Пушкінська.

У центр Мінська відправили водомети і автозаки. Однак, куди саме прямує техніка, невідомо.

Крім того, в Мінську третій день не працює мобільний інтернет, є проблеми з різними додатками. Навіть пристрої, які працюють на кабельному інтернеті, не відкривають деякі сайти.

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А у МВС Білорусі повідомили, що на вулиці Притицкого під час протестів близько 23.00 загинула людина.

Начебто, під час протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік правоохоронців. Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям.

Крім того, наразі слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.

Протести у Білорусі

На протести у Білорусі вийшли люди, які не погоджуються з перемогою на президентських виборах Олександра Лукашенка. Про його перемогу оголосив державний екзит-пол, а згодом і Центральна виборча комісія.

Прихильники опозиції вийшли на мітинг 9 серпня.

Присутність міліції в Мінську була інтенсивною протягом дня, а ввечері правоохоронці встановили блокпости навколо міста для перевірки дозволів на проживання.

10 серпня протести у Білорусі відновилися. Ще вдень до центра міста почала з’їжджатися військова техніка.

Фото: Sputnik Беларусь