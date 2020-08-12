Рада ЄС збереться на позачергове засідання через вибори в Білорусі

Рада ЄС на рівні глав МЗС збереться 14 серпня для обговорення, зокрема, ситуації в Білорусі.
Про скликання Ради ЄС у п’ятницю в другій половині дня оголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Глави МЗС обговорять ситуацію в східному Середземномор’ї, вибори президента Білорусі, а також розвиток подій у Лівані.
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Протести після виборів в Білорусі
У Білорусі вже третю ніч поспіль тривають сутички між людьми, які протестують проти результатів виборів президента, і силовиками.
Люди вимагають припинення правління нинішнього президента Олександра Лукашенка і заявляють про фальсифікацію виборів у Білорусі.
За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, Лукашенко на виборах набрав більше 80% голосів.
Раніше із закликом до ЄС звернути увагу на Білорусь виступив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.