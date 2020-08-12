Схвалення вакцини від Covid-19 без третьої фази – це ризикований експеримент.

Про це заявив глава німецької Федеральної лікарської палати Клаус Райнхард.

– Я вважаю, що схвалення вакцини без вирішальної, третьої фази – це ризикований експеримент на людях. Це – безвідповідально, вже на цій стадії робити щеплення цілій групі населення, – зазначив Райнхард.

Німецький лікар-вірусолог Йонас Шмідт-Каназей з Інституту Бернхарда Нохта в Гамбурзі, що спеціалізується на нових інфекційних хворобах, також скептично відгукнувся про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу.

Читайте: Вакцини від коронавірусу Novavax, Pfizer і Moderna: коли будуть готові та що варто про них знати

– Досі не було ніяких опублікованих даних про вакцину, і це досить складно, – додав Шмідт-Каназей.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі не впевнений, що російська вакцина може бути ефективна та безпечна.

– Розраховую на те, що росіяни точно підтвердили безпеку та ефективність цієї вакцини. У мене є серйозні сумніви в тому, що вони зробили це. Одна справа зробити вакцину, інше – підтвердити її безпеку і ефективність, – заявив Фаучі.

РФ зареєструвала “першу в світі вакцину” від Covid-19 – Путін