Схвалення вакцини від Covid-19 без третьої фази – це ризикований експеримент.
Про це заявив глава німецької Федеральної лікарської палати Клаус Райнхард.
– Я вважаю, що схвалення вакцини без вирішальної, третьої фази – це ризикований експеримент на людях. Це – безвідповідально, вже на цій стадії робити щеплення цілій групі населення, – зазначив Райнхард.
Німецький лікар-вірусолог Йонас Шмідт-Каназей з Інституту Бернхарда Нохта в Гамбурзі, що спеціалізується на нових інфекційних хворобах, також скептично відгукнувся про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу.
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– Досі не було ніяких опублікованих даних про вакцину, і це досить складно, – додав Шмідт-Каназей.
Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі не впевнений, що російська вакцина може бути ефективна та безпечна.
– Розраховую на те, що росіяни точно підтвердили безпеку та ефективність цієї вакцини. У мене є серйозні сумніви в тому, що вони зробили це. Одна справа зробити вакцину, інше – підтвердити її безпеку і ефективність, – заявив Фаучі.
РФ зареєструвала “першу в світі вакцину” від Covid-19 – Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію в Росії першої в світі вакцини від коронавірусу.
За його словами, вакцина формує стійкий імунітет та пройшла усі необхідні перевірки.
Путін додав, що одна з його дочок зробила собі таке щеплення.