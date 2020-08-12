PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Бразилії понад 50 тис. хворих за добу: коронавірус у світі 12 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в світі станом на 12 серпня, 20 209 647 людей інфікувалися.

Через ускладнення від Covid-19 у світі померли 739 960 пацієнтів. свою чергу, одужали 12 460 381 людина.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Міністерство охорони здоров’я Бразилії повідомило, що за минулу добу, кількість нових випадків зараження коронавірусом склало 52 160.

Лідери за кількістю хворих Covid-19:

  • США – 5 141 013;
  • Бразилія – 3 057 470;
  • Індія – 2 268 675;
  • Росія – 895 691;
  • Південна Африка – 566 109.

Лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 164 536;
  • Бразилія – 101 752;
  • Мексика – 53 929;
  • Велика Британія – 46 611;
  • Індія – 45 257.

Карантин у світі

Facebook видалив понад 7 млн повідомлень, які, на думку соцмережі, містять небезпечну інформацію про коронавірус.

Нідерланди хочуть ввести примусовий карантин для всіх, хто мав контакт із зараженими коронавірусом. Минулого тижня в Голландії кількість інфікованих збільшилася на 55% в порівнянні з попереднім тижнем.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 11 серпня у світі зафіксовано 20 009 331 випадк інфікування коронавірусною хворобою, за добу захворіло понад 200 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 734 тис. пацієнтів, за добу понад 2 тис. хворих.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка