Згідно зі статистикою коронавірусу в світі станом на 12 серпня, 20 209 647 людей інфікувалися.

Через ускладнення від Covid-19 у світі померли 739 960 пацієнтів. свою чергу, одужали 12 460 381 людина.

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Міністерство охорони здоров’я Бразилії повідомило, що за минулу добу, кількість нових випадків зараження коронавірусом склало 52 160.

Лідери за кількістю хворих Covid-19:

США – 5 141 013;

Бразилія – 3 057 470;

Індія – 2 268 675;

Росія – 895 691;

Південна Африка – 566 109.

Лідери за кількістю летальних випадків:

США – 164 536;

Бразилія – 101 752;

Мексика – 53 929;

Велика Британія – 46 611;

Індія – 45 257.

Карантин у світі

Facebook видалив понад 7 млн повідомлень, які, на думку соцмережі, містять небезпечну інформацію про коронавірус.

Нідерланди хочуть ввести примусовий карантин для всіх, хто мав контакт із зараженими коронавірусом. Минулого тижня в Голландії кількість інфікованих збільшилася на 55% в порівнянні з попереднім тижнем.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 11 серпня у світі зафіксовано 20 009 331 випадк інфікування коронавірусною хворобою, за добу захворіло понад 200 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 734 тис. пацієнтів, за добу понад 2 тис. хворих.