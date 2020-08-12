Згідно зі статистикою коронавірусу в світі станом на 12 серпня, 20 209 647 людей інфікувалися.
Через ускладнення від Covid-19 у світі померли 739 960 пацієнтів. свою чергу, одужали 12 460 381 людина.
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Міністерство охорони здоров’я Бразилії повідомило, що за минулу добу, кількість нових випадків зараження коронавірусом склало 52 160.
Лідери за кількістю хворих Covid-19:
- США – 5 141 013;
- Бразилія – 3 057 470;
- Індія – 2 268 675;
- Росія – 895 691;
- Південна Африка – 566 109.
Лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 164 536;
- Бразилія – 101 752;
- Мексика – 53 929;
- Велика Британія – 46 611;
- Індія – 45 257.
Карантин у світі
Facebook видалив понад 7 млн повідомлень, які, на думку соцмережі, містять небезпечну інформацію про коронавірус.
Нідерланди хочуть ввести примусовий карантин для всіх, хто мав контакт із зараженими коронавірусом. Минулого тижня в Голландії кількість інфікованих збільшилася на 55% в порівнянні з попереднім тижнем.
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 11 серпня у світі зафіксовано 20 009 331 випадк інфікування коронавірусною хворобою, за добу захворіло понад 200 тис. осіб.
Від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 734 тис. пацієнтів, за добу понад 2 тис. хворих.