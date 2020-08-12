У Лівані рекордне зростання випадків Covid-19 – причина

У Лівані за минулу добу виявлено 309 нових випадків коронавірусу.

Це рекордний приріст нових випадків за день. Сім людей померло, повідомило Міністерство охорони здоров’я країни.

За час пандемії в Лівані зареєстровано 7,1 тис. випадків коронавірусу, 87 із них закінчилися летальним результатом.

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Багато лікарень у Бейруті переповнені після вибухів на минулому тижні, що ускладнює лікування хворих.

Вибух у порту Бейрута

4 серпня прогримів вибух у порту Бейрута. Загинули понад 170 людей, ще 6 тис. осіб отримали травми. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибиті вікна і двері.

Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейрута стали 2 750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому.

Джерело: Аljazeera