Аварія поїзда у Шотландії: перші фото та відео

У шотландському графстві Абердіншир вранці 12 серпня сталася залізнична аварія.

Зазначається, що пасажирский поїзд зійшов з рейок через погані погодні умови.

Цього ранку місцеві мешканці повідомляли про повінь неподалік залізниці.

Наразі відомо, що до місця аварії прибуло понад 30 карет швидкої допомоги, вертоліт з медиками та ще декілька десятків рятувальників.

Кількість постраждалих встановлюється.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

На залізничну аварію у Шотландії відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020

– З великим сумом сприйняв новину про важкий інцидент в Абердинширі, мої співчуття усім постраждалим. Дякую рятувальникам, які зараз працюють на місці події.

Залізнична аварія в США

29 липня відбулася масштабна залізнична аварія у штаті Арізона, внаслідок чого було частково зруйновано міст.

Після падіння вантажний поїзд почав горіти, а деякі вагони опинилися прямо на проїжджій частині дороги.

Для ліквідації наслідків було оголошено другу ступінь пожежної небезпеки.