Аварія поїзда у Шотландії: перші фото та відео

У шотландському графстві Абердіншир вранці 12 серпня сталася залізнична аварія.

Зазначається, що пасажирский поїзд зійшов з рейок через погані погодні умови.

Цього ранку місцеві мешканці повідомляли про повінь неподалік залізниці.

Наразі відомо, що до місця аварії прибуло понад 30 карет швидкої допомоги, вертоліт з медиками та ще декілька десятків рятувальників.

Кількість постраждалих встановлюється.

На залізничну аварію у Шотландії відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020