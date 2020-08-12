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Факти / Надзвичайні події

У Шотландії потяг зійшов з рейок – перші фото та відео

У шотландському графстві Абердіншир вранці 12 серпня сталася залізнична аварія.

Зазначається, що пасажирский поїзд зійшов з рейок через погані погодні умови.

Цього ранку місцеві мешканці повідомляли про повінь неподалік залізниці.

Аварія поїзда у Шотландії: перші фото та відео

Наразі відомо, що до місця аварії прибуло понад 30 карет швидкої допомоги, вертоліт з медиками та ще декілька десятків рятувальників.

Кількість постраждалих встановлюється.

На залізничну аварію у Шотландії відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

– З великим сумом сприйняв новину про важкий інцидент в Абердинширі, мої співчуття усім постраждалим. Дякую рятувальникам, які зараз працюють на місці події.

Залізнична аварія в США

29 липня відбулася масштабна залізнична аварія у штаті Арізона, внаслідок чого було частково зруйновано міст.

Після падіння вантажний поїзд почав горіти, а деякі вагони опинилися прямо на проїжджій частині дороги.

Для ліквідації наслідків було оголошено другу ступінь пожежної небезпеки.

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