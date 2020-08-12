Вибори в США: Каньє Веста можуть посадити на три роки за підробку підписів

Відомому реперу Каньє Весту може загрожувати до трьох років в’язниці за підробку підписів за висунення на вибори президента США 2020.

Журналісти провели розслідування, внаслідок чого вияснилося, що Вест може бути причетний до фальсифікацій у штабі.

Однак наразі жодних офіційних звинувачень в шахрайстві проти Каньє Веста або його кампанії не висували.

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Експерти пояснюють, що підробка підписів за кандидатуру Каньє Веста може бути пов’язана з власником компанії Let The Voters Decide Марком Джейкобі, який співпрацює з репером.

У 2008 році його вже арештовували за фальсифікацію під час виборчої кампанії у Каліфорнії: пізніше Джейкобі цілком визнав свою провину.

Сам Каньє Вест поки ніяк не коментував звинувачення щодо підробки підписів за висунення своєї кандидатури на пост президента Штатів.

Фото: kanyewestt_official