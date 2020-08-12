Засуджує російську агресію: що відомо про Камалу Гарріс та її ставлення до України

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що хоче бачити віце-президентом сенатора від Каліфорнії Камалу Гарріс.

Вона була суперницею Байдена на праймеріз Демократичної партії. Наразі планується, що в жовтні відбудуться дебати Камали Гарріс з Майком Пенсом, який є теперішнім віце-президентом США.

За словами Джо Байдена, Камала Гарріс – розумна жінка, яка готова до керування.

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Що відомо про Камалу Гарріс

Їй 55 років, народилася в сім’ї іммігрантів. Камала Гарріс – американський юрист і політик. До 2016 року працювала у Сенаті США. До цього Камала Гарріс була прокурором Каліфорнії та з 2004 до 2011 року прокурором у Сан-Франциско.

Вже в 2019 році вона оголосила про свій намір балотуватися в президенти. Однак наприкінці того ж року вона не змогла продовжити боротьбу за президентське крісло.

У березні 2020 року вона звернулася у Twitter до своїх прихильників з проханням підтримати на президентських виборах Джо Байдена.

Протягом своєї передвиборчої кампанії на пост президента Камала Гарріс засуджувала російську агресію.

– Я продовжу підтримувати Україну і забезпечу чітку позицію США у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, – заявила Камала Гарріс.

Також за її словами, незаконна окупація Криму Росією є грубим порушенням міжнародних норм, за якими рухався світ з часів Другої світової.

Кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що готовий витратити десятки мільярдів доларів на боротьбу з расизмом. Зробить це за умови, що його оберуть президентом країни.