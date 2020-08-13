На протести у Білорусі досі продовжують виходити люди. Зокрема, у Мінську водії влаштували автопротест.

Мета такої акції полягає в тому, щоб потік авто знизив швидкість до 20-30 км/год. Але силовики намагаються придушити будь-які подібні ініціативи.

Зокрема, на одному з відео видно, як поліція притиснула автомобіль до узбіччя і почала бити по ньому кийками. Водій у цей момент перебував у салоні.

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Однак його силоміць витягли, почали бити кийками, забрали і повезли у відділок. Тим часом за кермо автомобіля постраждалого водія сів міліцейський, після чого колона поїхала з місця події.

На акції протесту в Мінську другий день поспіль виходять і жінки, які шикуються в живі ланцюги на знак солідарності.

З квітами в руках вони стоять біля метро на Кам’яній горі, на проспекті Дзержинського, і в центрі – на проспекті Незалежності – біля кінотеатру Жовтень.

Факти ICTV також стежать, як проходять протести в Білорусі онлайн. Всі головні новини про Білорусь можна переглянути у нашій текстовій трансляції.