Протести у Білорусі: хто очолює опозицію в країні і де вони зараз

У Білорусі після фальсифікації результатів виборів опозиційний голос народу зазвучав дуже гучно. Люди уже п’ятий день протестують у різних містах країни, вимагаючи чесного перерахунку голосів.

Які особи очолюють опозицію в Білорусі, де вони перебувають і як реагують на масові протести, читайте далі у матеріалі.

Чому почались протести у Білорусі

За даними ЦВК, Олександр Лукашенко на виборах президента отримав 80,08% підтримки виборців, а Тихановська – 10,09%. Інші кандидати – менше 2%.

Такі результати обурили громадськість, яка вважає підрахунок голосів нечесним та вимагає назвати правдиві дані.

В день виборів, 9 серпня, білоруси масово вийшли на протест, але Лукашенко вирішив задіяти проти них силовиків.

Уже п’ятий день в Білорусі тривають мітинги, ОМОН затримує людей, б’є беззбройних чоловіків та жінок, трощить автомобілі демонстрантів та стріляє з травматичної, а іноді табельної зброї.



























Київ, Литва, СІЗО: де зараз лідери опозиції Білорусі і чому вони виїхали з країни / 7 фотографий

Лідери опозиції, яких не допустили до виборів

Валерій Цепкало – дипломат, ініціатор та засновник Білоруського парку високих технологій. Не зміг зареєструватися кандидатом в президенти, оскільки ЦВК сказала, що із 160 тис. підписів достовірними є тільки 80 тис. (реєстрація кандидата передбачає зібрання не менше 100 тис. підписів, – Ред.).

Через це Цепкало подав скаргу до Верховного суду Білорусі, однак її відхилили. Після цього він виїхав у Москву разом з дітьми, залишивши в країні дружину.

Причиною від’їзду стали побоювання щодо можливого затримання білоруськими правоохоронцями, які мали намір позбавити його батьківських прав.

Він не проти співпрацювати з Росією в межах політичної діяльності, однак наголошує на незалежності країни, а не поглинанні РФ.

– Якщо Росія захоче анексувати Білорусь, вона й так це зробить. У неї достатньо і фінансових, і військових, і політичних можливостей, щоб завоювати Білорусь, якщо ми говоримо категоріями ХХ ст. Тут у нас ніяких ілюзій немає, – вважає білоруський політик.

За його словами, задача Білорусі – вибудовувати дружні відносини по всьому периметру своїх кордонів.

2 серпня Цепкало прилетів в Україну та заявив про формування Фронту національного порятунку Білорусі.

Читайте: Протести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини

Віктор Бабарико був головою Белгазпромбанку, що у свою чергу є дочірньою фірмою російського Газпромбанку. У травні 2020 року він пішов з посади, коли оголосив про намір балотуватися у президенти Білорусі.

Уже 22 червня Віктора Бабарика та його сина затримало КГБ, за підозрою у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків і хабарництві. Причому в слідчому комітеті заявили, що “за діяльністю Бабарико стояло безпосередньо керівництво Газпрому”.

Через порушення кримінальної справи, ЦВК відмовила Бабарико в реєстрації. Зараз він перебуває у СІЗО. У своїх інтерв’ю неодноразово зазначав, що Білорусь не має бути залежною від Росії – це окрема, повноцінна держава.

Сергій Тихановський – блогер популярного YouTube-калау Країна для життя. У своєму блозі він розповідавпро економічні та соціальні проблеми, і активно критикував владу Білорусі. Його затримали 23 травня в Гродно на пікеті на підтримку висунення кандидаткою у президенти його дружини Світлани.

Причина арешту – участь у несанкціонованому масовому заході. Нещодавно термін тримання його під вартою продовжили до 29 вересня.

Зареєструватися кандидатом не зміг, оскільки на той час перебував у СІЗО.

Лідери опозиції, яких допустили до виборів

Світлана Тихановська – дружина підприємця та опозиційного блогера Тихановського. Жінка вирішила висунути свою кандидатуру, оскільки це не вдалося зробити її чоловікові.

У неї немає політичних амбіцій і планів щодо управління країною, вона є лише уособленням змін політичної системи Білорусі.

Її головними обіцянками були повернення до Конституції 1994 року, звільнення політичних в’язнів, амністія незаконно засуджених та проведення нових виборів з усіма зареєстрованими опозиційними кандидатами.

На запитання: чий Крим, Тихановська довго не могла сформулювати конкретну відповідь, спершу вона сказала, що проти війни й переживає за Україну, а далі уточнила свою позицію:

– Це дуже болюче питання, і воно розділяє людей, налаштовує один проти одного. Можна я скажу так, як заведено говорити в нашій країні, як заведено за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично – російський. І не мучте мене більше.

Схожу риторику висловили й інші представники білоруської опозиції, зокрема Валерій Цепкало, який зараз перебуває у Києві.

Про відносини з Росією каже однозначно – Білорусь повинна бути незалежною самостійною державою.

– Я вважаю, що Білорусі не потрібна Союзна держава. Нам потрібні звичайні міждержавні зв’язки, ніяких додаткових договорів не треба. Тоді не виникає і зайвих спокус когось кудись приєднувати. Ми і так дружимо, у нас безліч зв’язків – дружніх, родинних. Відносини повинні бути хорошими, треба продовжувати розвивати економічні зв’язки, але все це повинно бути на рівних, в інтересах обох країн, – наголосила опонентка Лукашенка.

У передвиборчій гонці Тихановська об’єдналася зі штабами кандидатів Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яким не дозволили брати участь у виборах, що відбудуться 9 серпня.

Фотографія Тихановської з дружиною Цепкала Веронікою та координаторкою штабу Бабарика Марією Колесніковою стала символом передвиборчої боротьби проти президента Олександра Лукашенка.

Інших трьох зареєстрованих кандидатів опозиція вважає “технічними” – Анну Канопацьку, Андрія Дмитрієва і Сергія Черечня.

Де зараз Тихановська

Головна опонентка Лукашенка наразі разом з двома дітьми перебуває у Литві, там їй надали притулок від політичних репресій чинного президента Білорусі. У мережі з’явилося два відео зі зверненням Світлани до народу.

У першому – вона сповістила білорусів, що виїхала з країни (відео було опубліковане на каналі її чоловіка), а в другому ролику вона, сидячи на дивані, читала з листочка написане кимось звернення з проханням припинити протест (це відео опублікували держмедіа).

Опозиція вважає, що Світлану примусили це сказати в обмін на звільнення керівника її штабу.

Реакція Лукашенка

Олександр Лукашенко продовжує вдавати, що усе гаразд, а протести тимчасові. Винуватцями протестів називає Чехію, Польщу та Велику Британію, а демонстрантів – “вівцями”.

– Нам намагаються цю заварушку підкинути. Я попереджав: Майдану не буде, як би комусь цього не хотілося. Тому треба заспокоїтися.

А вже через кілька днів на нараді високопосадовців Білорусі заявив, що основою протестів є люди з кримінальним минулим і безробітні, відтак їм треба знайти роботу.

У момент, коли світ не визнає результатів виборів та намагається ввести санкції проти Лукашенка, він продовжує працювати у звичному режимі наче нічого не відбувається.

Тим часом у Мінськ стягують все більше бійців ОМОН.

Четверта ніч протестів

Протести у Білорусі розпочалися увечері в неділю, 9 серпня, в день виборів президента. Тисячі людей вийшли на вулиці у багатьох містах Білорусі, щоб засудити сфальсифіковане голосування. Це призвело до зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів.

Затримань у четверту ніч було значно менше, люди локально біля будинків висловлювали своє обурення фальсифікацією виборів.

Кілька телеведучих оголосили про звільнення з державних каналів. ОМОН продовжує виловлювати та жорстоко бити людей.

Фото: Валерій Цепкало, TUT.by