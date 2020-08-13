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Факти / Світ / Росія

Московська поліція розтоплатала меморіал біля посольства Білорусі

Напередодні увечері 12 серпня у Москві близько 400 людей зібралися на акцію підтримки демонстрантів у Білорусі.

Це уже третя поспіль акція – люди вишикувалися в ряд з плакатами і палаючими свічками, однак поліція відтіснила мирних росіян, затримавши не менше десяти осіб.

Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал з квітами, плакатами та написом Жыве Беларусь. Поліцейські також повернулися, але з іншою метою – розтрощити цей меморіал. 

Московська поліція розтоплатала меморіал біля посольства Білорусі

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Фальсифікація виборів

Протести у Білорусі розпочалися увечері в неділю, 9 серпня, в день виборів президента. Тисячі людей вийшли на вулиці у багатьох містах Білорусі, щоб засудити сфальсифіковане голосування. Це призвело до зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів.

Затримань у четверту ніч було значно менше, люди локально біля будинків висловлювали своє обурення фальсифікацією виборів.

Кілька телеведучих оголосили про звільнення з державних каналів. ОМОН продовжує виловлювати та жорстоко бити людей.

Джерело: Meduza

Фото: Meduza

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