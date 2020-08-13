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Факти / Світ

Побиття людей та блокування дороги: четверта ніч протестів у Білорусі

Увечері четвертого дня білоруси запланували заблокувати рух машин на дорогах, про що згадувалося в опозиційних Telegram-каналах.

Блокування доріг не відбулося, але через протести машини рухалися вкрай повільно, через що утворитися затори.

Затримань у цю ніч було значно менше, люди локально біля будинків висловлювали своє обурення фальсифікацією виборів.

Кілька телеведучих оголосили про звільнення з державних каналів. ОМОН продовжує виловлювати та жорстоко бити людей.

  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
  • Протести у Білорусі, як пройшла 4 ніч мітингу
Побиття людей та блокування дороги: четверта ніч протестів у Білорусі / 6 фотографий

ЧитайтеПротести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини

Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку:

– Забирайся, поки не пізно, поки ти не кинув людей у жахливу безодню, в безодню громадянської війни! Забирайся!

Нікому не потрібен Майдан, нікому не потрібна кров. Ти просто хочеш влади, і це твоє бажання обернеться кровʼю, – зазначила білоруська письменниця українського походження.

Фальсифікація виборів

Протести у Білорусі розпочалися увечері в неділю, 9 серпня, в день виборів президента. Тисячі людей вийшли на вулиці у багатьох містах Білорусі, щоб засудити сфальсифіковане голосування. Це призвело до зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів.

Фото: TUT.BY

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