Державний секретар США Майк Помпео закликав провести нові президентські вибори у Республіці Білорусь.

Про це американський політик сказав на прес-конференції щодо висновків переговорів з прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншей.

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За його словами, через протести у Білорусі вибори повинні знову відбутись, але за участі міжнародних експертів та спостерігачів.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі почалися після президентських виборів, на яких вшосте виграв Олександр Лукашенко. За підрахунками він набрав 80,08% голосів.

Наразі вже четвертий день продовжують активні мітинги проти чинної влади, яка намагається розігнати людей за допомогою сили та зброї.

13 серпня на страйк почали виходити робітники підприємств, зокрема працівники заводу БелАЗ влаштували масштабну акцію протесту. А вчора громадяни Білорусі влаштували на вулицях живі ланцюги єдності у знак протесту проти застосування насильства з боку силовиків до мітингувальників.

Головна вимога мітингувальників – проведення чесних виборів у країні.