Протести у Білорусі: ООН стурбовані жорстокістю влади

В ООН обурені насильством міліції стосовно мирних демонстрантів і журналістів під час протестів у Білорусі.

Експерти організації заявили, що фактична кількість жертв може бути більше, ніж є в офіційних заявах влади.

– Сили безпеки не прагнуть до діалогу з протестувальниками, не дозволяють їм реалізувати своє право на свободу мирних зібрань, – йдеться в заяві.

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За даними міліції, було затримано не менше 6 700 осіб.

– Експерти висловили стурбованість з приводу того, що багато затриманих, як було повідомлено, під час затримання піддавалися побиттям або іншим видам жорстокого поводження, – йдеться в заяві.

Эксперты ООН резко раскритиковали Беларусь за насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также крупномасштабные задержания после неоднозначных президентских выборов и призвали оказать давление на Беларусь, чтобы прекратить нападения на своих собственных граждан pic.twitter.com/5nRknzH3iL — ООН (@UnitedNationsRU) August 13, 2020

Протести у Білорусі

П’ятий день протести у Білорусі продовжуються. Водночас зменшилась інтенсивність бійок між міліцією та мітингувальниками. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Мітинги активізувались 9 серпня, коли закінчились президентські вибори. Перші два дні, у країні тривали масові бійки та переслідування людей на вулицях. Силовики крайнє жорстоко розганяли акції протеста.

13 серпня Олександр Лукашенко заявив, що правоохоронці мають розібратись зі всіма випадками насильства на вулицях.