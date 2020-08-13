Станом на 13 серпня у світі зафіксовано 20 806 939 випадків інфікування коронавірусною хворобою, за добу захворіло понад 600 тис. осіб.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 747 тис. пацієнтів, однак вилікувалися від хвороби понад 13 млн осіб.
Лідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 5 360 303;
- Бразилія – 3 057 470;
- Індія – 3 170 474;
- Росія – 902 701;
- Південна Африка – 568 919.
Лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 169 131;
- Бразилія – 104 263;
- Мексика – 54 666;
- Індія – 47 138;
- Велика Британія – 41 329;
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За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 32 місце – між Китаєм та Швецією.
Карантин у світі
Україна повернула Австрію в зелену зону. Це означає, що в’їзд для громадян Австрії доступний без тестів та самоізоляції.
Однак повинна бути страховка, яка покриває Covid-19, перекладена українською мовою.
Коронавірус у світі
До порівняння, станом на 12 серпня коронавірус у світі виявили у 20 009 331 пацієнта.
Від ускладнень, викликаних Covid-19 у світі померли 739 960 пацієнтів, натомість одужали 12 460 381 людина.