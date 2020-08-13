PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Статистика невпинно зростає: скільки людей у світі підхопили коронавірус 13 серпня

Станом на 13 серпня у світі зафіксовано 20 806 939 випадків інфікування коронавірусною хворобою, за добу захворіло понад 600 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 747 тис. пацієнтів, однак вилікувалися від хвороби понад 13 млн осіб.

Лідери за кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 5 360 303;
  • Бразилія – 3 057 470;
  • Індія – 3 170 474;
  • Росія – 902 701;
  • Південна Африка – 568 919.

Лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 169 131;
  • Бразилія – 104 263;
  • Мексика – 54 666;
  • Індія – 47 138;
  • Велика Британія – 41 329;

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 32 місце – між Китаєм та Швецією.

Карантин у світі

Україна повернула Австрію в зелену зону. Це означає, що в’їзд для громадян Австрії доступний без тестів та самоізоляції.

Однак повинна бути страховка, яка покриває Covid-19, перекладена українською мовою.

Коронавірус у світі

До порівняння, станом на 12 серпня коронавірус у світі виявили у 20 009 331 пацієнта.

Від ускладнень, викликаних Covid-19 у світі померли 739 960 пацієнтів, натомість одужали 12 460 381 людина.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка