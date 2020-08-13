Ядерний науково-дослідний центр Йонбена, що розташований у КНДР перебуває під загрозою затоплення.

Об’єкт з виробництва ядерної зброї не можуть врятувати навіть насосні станції. Знімки з комерційного супутника показали сильну повінь уздовж річки Курьонг.

За даними з супутника, упродовж 6—11 серпня ядерний центр опинився під впливом екстремальних погодних умов, що охопили весь Корейський півострів.

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Ядерний центр вміщує реактор, а також заводи з переробки палива та збагачення урану. Він є головною потужністю країни в реалізації програми ядерного озброєння.

– Повінь демонструє, наскільки вразливі системи охолодження ядерного реактора перед екстремальними погодними умовами, а в цьому випадку — перед потенційним пошкодженням насосів та систем живлення чи перед засміченням трубопровідних систем, що набирають воду з річки, — пише 38 North.

Тим часом, у червні цього року президент США Дональд Трамп продовжив санкції для Північної Кореї ще на рік через великі ризики розповсюдження ядерних матеріалів на Корейському півострові.

Загалом санкції проти Північної Кореї діють з 2008 року.

Джерело: 38 North