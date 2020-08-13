Мешканка китайської провінції Хубей захворіла на коронавірус півроку тому та успішно одужала. Однак нещодавно вона знову здала тест і він виявився позитивним.

Уперше коронавірус у 68-річної пенсіонерки з міста Цзінчжоу виявили 8 лютого. Проте 9 серпня жінку знов госпіталізували з огляду на погане самопочуття.

Наразі жінка перебуває на лікуванні в режимі ізоляції.

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Всі, з ким вона контактувала, вже здали тести на коронавірус – у жодної людини інфікування не підтвердилося.

Коронавірус у світі

Станом на 13 серпня коронавірус у світі зафіксували у 20 806 939 людей, за добу захворіло понад 600 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 747 тис. пацієнтів, однак вилікувалися від хвороби понад 13 млн осіб.

Джерело: Сіньхуа