На тлі протестів у Білорусі працівники заводу БелАЗ в місті Жодіно під Мінськом вийшли на страйк.

Вранці почала з’являтися інформація про страйки на деяких підприємствах. Працівники декількох будівельних організацій склали звернення з вимогами:

переглянути результати виборів,

забезпечити гласність,

повернути стабільний доступ до інтернету,

припинити насильство.

На відео, зняте на заводі, чутно, як люди скандують Уходи!

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Поки неясно, яка частина працівників підприємства вийшла на страйк і скільки часу він триватиме.

БелАЗ – один з найбільших в світі виробник кар’єрної техніки. Він виробляє зокрема самоскиди великої вантажопідйомності.

Вибори в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори, в яких, за попередніми результатами, переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Це спричинило за собою хвилю протестів в Білорусі, адже громадяни не згодні з результатами і вважають, що вони сфальсифіковані.