Відправте Лукашенка на Марс! Маск заговорив про допомогу білорусам – вони не розгубилися

Тисячі коментаторів з гумором відповіли американському винахіднику Ілону Маску на його запитання у Twitter, чим він може допомогти білорусам.
Серед пропозицій – запуск президента Білорусі на Марс, допомога з налагодженням інтернету та “озброєння” учасників протестів у Білорусі.
Також Маску запропонували відібрати в Олександра Лукашенка автомобіль Tesla.
Зазначається, що у 2017 році президент Білорусі заявив, що володіє автомобілем Tesla Model S.
– Tesla створила прекрасний автомобіль. Прислали мені цей автомобіль для тестування. Швидкість набирає миттєво, стартує як космічний корабель, тримає дорогу ідеально, – розповідав він.
Але, ймовірно, забрати у Лукашенка автомобіль Tesla не вийде – у коментарях Ілон Маск заперечив, що не дарував президенту Білорусі жодних автівок.
У компанії Tesla поки ніяк не відреагували на те, хто міг “прислати” електромобіль” для Олександра Лукашенка.
13 серпня інженер та мільярдер Ілон Маск відповів у Twitter білорусові, який опублікував відео з побиттям мітингувальників під час протестів у Білорусі.
Маск висловив співчуття та запропонував свою допомогу – у соцмережі йому відповіли вже декілька тисяч осіб.