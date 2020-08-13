Тисячі коментаторів з гумором відповіли американському винахіднику Ілону Маску на його запитання у Twitter, чим він може допомогти білорусам.

Серед пропозицій – запуск президента Білорусі на Марс, допомога з налагодженням інтернету та “озброєння” учасників протестів у Білорусі.















Відправте Лукашенка на Марс! Маск заговорив про допомогу білорусам – вони не розгубилися / 4 фотографии

Також Маску запропонували відібрати в Олександра Лукашенка автомобіль Tesla.

Зазначається, що у 2017 році президент Білорусі заявив, що володіє автомобілем Tesla Model S.

– Tesla створила прекрасний автомобіль. Прислали мені цей автомобіль для тестування. Швидкість набирає миттєво, стартує як космічний корабель, тримає дорогу ідеально, – розповідав він.

Але, ймовірно, забрати у Лукашенка автомобіль Tesla не вийде – у коментарях Ілон Маск заперечив, що не дарував президенту Білорусі жодних автівок.

У компанії Tesla поки ніяк не відреагували на те, хто міг “прислати” електромобіль” для Олександра Лукашенка.

13 серпня інженер та мільярдер Ілон Маск відповів у Twitter білорусові, який опублікував відео з побиттям мітингувальників під час протестів у Білорусі.

Маск висловив співчуття та запропонував свою допомогу – у соцмережі йому відповіли вже декілька тисяч осіб.