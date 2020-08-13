Глава Міністерства внутрішніх справ Білорусії Юрій Караєв вибачився за те, що під час протестів від силовиків травми отримали випадкові люди.

– Я беру відповідальність та вибачаюся за травми випадкових людей на протестах, які потрапили під роздачу, – заявив Караєв.

Також він додав, що правоохоронці повинні швидше відпускати затриманих і вже почали це робити.

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Крім того, Юрій Караєв наказав не чіпати журналістів, однак якщо вони не стають між демонстрантами і силовиками.

– Моя принципова позиція – журналістів не чіпати! Крім випадків, де вони стають між демонстрантами і силами правопорядку, – заявив глава МВС Білорусі.

Він закликав представників ЗМІ не ризикувати собою на вуличних акціях, де йдуть жорсткі зіткнення.

Протести у Білорусі

На протести у Білорусі вийшли люди, які не погоджуються з перемогою на президентських виборах Олександра Лукашенка. Про його перемогу оголосив державний екзит-пол, а згодом і Центральна виборча комісія.

Прихильники опозиції вийшли на мітинг 9 серпня.

Присутність міліції в Мінську була інтенсивною протягом дня, а ввечері правоохоронці встановили блокпости навколо міста для перевірки дозволів на проживання.

10 серпня протести у Білорусі відновилися, однак з кожним днем вони стають менш масовими.

Крім того, уже стало відомо про першу жертву протестів. За офіційною версією МВС Білорусі, чоловік намагався кинути у правоохоронців вибуховий пристрій, але він вибухнув у нього в руках.