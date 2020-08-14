Станом на 14 серпня у світі зафіксовано 20 778 947 випадків інфікування коронавірусною хворобою, за минулу добу понад 157 тис. нових випадків.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 753 283 пацієнти, за добу понад 6 тис. хворих.

Загалом вилікувалися від хвороби 12 935 209 осіб.

Лідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 5 248 678;

Бразилія – 3 164 785;

Індія – 2 396 637;

Росія – 905 762;

Південна Африка – 572 865.

Лідери за кількістю летальних випадків:

США – 167 097;

Бразилія – 104 201;

Мексика – 55 293;

Індія – 47 033;

Велика Британія – 46 791;

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За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 32 місце – між Китаєм і Швецією.

Карантин у світі

Країни Європейського Союзу досі не відкрили свої кордони для України. Натомість Україна повернула Австрію в зелену зону. Це означає, що в’їзд для громадян цієї країни доступний без тестів та самоізоляції.

Але вони повинні мати страховка, яка покриває Covid-19.

А от Польша оновила перелік осіб, які можуть не проходити карантин після в’їзду до країни.

Зокрема, це стосується тих, хто прилітає з України до Польщі літаком, водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, осіб, які здобувають освіту у Польщі, працівників дипломатичних та консульських установ.

Коронавірус у світі

Для порівняння, станом на 13 серпня коронавірус у світі виявили у 20 620 847 пацієнтів.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, у світі померли 747 тис. пацієнтів. Антилідерами за кількістю хворих залишаються США і Бразилія.