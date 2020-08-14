Шостий день протестів у Білорусі запам’ятався масовими, але мирними мітингами у багатьох містах.

У Мінську на площі Незалежності відбулася акція, на якій кілька тисяч осіб вимагали переговорів із чиновниками.

О 21.00 люди почали повільно розходитися, скандуючи “Прибираємо за собою” і “Щодня”.

Під час акції люди вигукували назви великих підприємств: БМЗ, Гродно Азот, Білоруськалій. Також учасники висловлювали підтримку медикам і Парку високих технологій.

Один із представників силових структур кілька разів намагався щось сказати в гучномовець, але шум натовпу заважав йому бути почутим.

На площі також влаштували сидячий протест. Так мітингувальники чекали, поки до них вийде мер Мінська Анатолій Сівак.

Перед цим на щитах понад 60 силовиків, які охороняють Будинок уряду, люди повісили квіти. Згодом їх прибрав один із правоохоронців.

Також з’явилися яскраві кадри тисяч ліхтариків, які одночасно запалили мітингувальники.

Інша акція відбулася в Мінську на Пушкінській ввечері. Там зібралися більше тисячі осіб.

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У Жлобині біля Палацу металургів зібралося кілька тисяч осіб. Люди скандували “Йди геть” та виступали через гучномовець.

У Могильові біля ізолятору тимчасового тримання також зібралося багато людей. Хтось чекав, коли відпустять їхніх близьких, хтось прийшов із солідарності.

Вулицями Гродно люди пронесли величезний біло-червоно-білий прапор.

Крім того, акціями запам’яталися Чериков, Глубоке, Клецьк, Солігорськ та інші білоруські міста.















Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня / 4 фотографии

Протести у Білорусі

Близько 7 тис. осіб були затримані, а сотні поранені за п’ять днів масових акцій протесту в Білорусі.

Люди виступають проти результатів голосування на виборах президента 9 серпня та вимагають припинення правління нинішнього лідера Олександра Лукашенка.

У п’ятницю білоруська влада звільнила близько 1 тис. затриманих демонстрантів та висловила публічні вибачення після того, як у ЄС заговорили про санкції проти країни.

Раніше, побоюючись за життя своїх дітей, з Білорусі поїхала головна суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська.

Фото: TUT.by