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Факти / Світ

Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня

Шостий день протестів у Білорусі запам’ятався масовими, але мирними мітингами у багатьох містах.

У Мінську на площі Незалежності відбулася акція, на якій кілька тисяч осіб вимагали переговорів із чиновниками.

О 21.00 люди почали повільно розходитися, скандуючи “Прибираємо за собою” і “Щодня”.

Під час акції люди вигукували назви великих підприємств: БМЗ, Гродно Азот, Білоруськалій. Також учасники висловлювали підтримку медикам і Парку високих технологій.

Один із представників силових структур кілька разів намагався щось сказати в гучномовець, але шум натовпу заважав йому бути почутим.

На площі також влаштували сидячий протест. Так мітингувальники чекали, поки до них вийде мер Мінська Анатолій Сівак.

Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня

Перед цим на щитах понад 60 силовиків, які охороняють Будинок уряду, люди повісили квіти. Згодом їх прибрав один із правоохоронців.

Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня

Також з’явилися яскраві кадри тисяч ліхтариків, які одночасно запалили мітингувальники.

Інша акція відбулася в Мінську на Пушкінській ввечері. Там зібралися більше тисячі осіб.

Читайте: Сльози та обійми: в Мінську силовики опустили щити перед протестувальниками

У Жлобині біля Палацу металургів зібралося кілька тисяч осіб. Люди скандували “Йди геть” та виступали через гучномовець.

У Могильові біля ізолятору тимчасового тримання також зібралося багато людей. Хтось чекав, коли відпустять їхніх близьких, хтось прийшов із солідарності.

Вулицями Гродно люди пронесли величезний біло-червоно-білий прапор.

Крім того, акціями запам’яталися Чериков, Глубоке, Клецьк, Солігорськ та інші білоруські міста.

  • Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня
  • Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня
  • Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня
  • Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня
  • Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня
  • Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня
  • Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня
  • Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня
Квіти у щитах і величезний прапор: що відбувалося на протестах у Білорусі 14 серпня / 4 фотографии

Протести у Білорусі

Близько 7 тис. осіб були затримані, а сотні поранені за п’ять днів масових акцій протесту в Білорусі.

Люди виступають проти результатів голосування на виборах президента 9 серпня та вимагають припинення правління нинішнього лідера Олександра Лукашенка.

У п’ятницю білоруська влада звільнила близько 1 тис. затриманих демонстрантів та висловила публічні вибачення після того, як у ЄС заговорили про санкції проти країни.

Раніше, побоюючись за життя своїх дітей, з Білорусі поїхала головна суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська.

Фото: TUT.by

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