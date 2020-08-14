Президент Литви Гітанас Науседа засумнівався у легітимності влади новообраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– Думаю, ми не можемо називати Лукашенко легітимним, оскільки в Білорусі не було вільних демократичних виборів, – сказав він.

Він допустив введення санкцій проти Мінська.

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Президент назвав необхідною умовою для ведення нормальних відносин з Білоруссю – вільні вибори. Науседа закликав інші країни долучитись до вирішення конфлікту у Білорусі.

– Білорусь може бути повністю включена до складу Росії у разі пасивного ставлення до ситуації з боку Євросоюзу, – заявив Науседа.

Ситуація у Білорусі

Протести у Білорусі тривають шостий день. Виникли після оголошення результатів президентських виборів, на яких переміг чинний глава країни Олександр Лукашенко.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингувальників. Затримали понад 6,8 тис. людей.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції.

Джерело: sky news