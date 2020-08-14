Україна і Білорусь домовилися про звільнення одного із затриманих під час протестів у Білорусі українця. Тільки перед цим він повинен сплатити штраф.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

– На сьогодні ми досягнули попередньої домовленості, що один із затриманих сплатить штраф і зможе в такий спосіб зняти свої питання з білоруською владою, після чого за сприяння нашої дипломатичної установи будуть вжиті заходи щодо якомога швидкого транзиту в Україну.

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Євген Єнін відмовився називати прізвище українця, якому вдасться повернутися додому. Крім того, він пояснив, що дуже складно встановлювати місце перебування затриманих і складно отримати можливість для відвідування громадян.

Але запевнив, що всім нашим громадянам надаватимуть правову допомогу.

Під час протестів у Білорусі 2020 затримали трьох громадян України: Костянтина Реуцького, Євгена Васильєва та Оксану Альошину. Через напружену ситуацію у країні МЗС закликало українців не їздити до Білорусі.

Протести в Білорусі тривають від 9 серпня. На вулиці виходять сотні людей, які незадоволені результатами виборів у Білорусі 2020, згідно з якими перемогу отримав Олександр Лукашенко.

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Джерело: Громадське радіо