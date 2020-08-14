Протести у Білорусі 13 серпня 2020: ейфорія білорусів

У Білорусі п’ята ніч протестів пройшла спокійно. 13 серпня до протестів долучились великі промислові підприємства, що змусило владу почати говорити з мітингувальниками. Зі слідчих ізоляторів почали відпускати затриманих.

Міліція увечері 13 серпня не розганяла силою та не затримувала учасників. Білоруські ЗМІ відзначають, що силовики отримали наказ не застосовувати силу проти демонстрантів.

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Як пройшла ніч у Білорусі

Протести поширились навіть на маленькі райцентри та села. Міліція не вчиняла провокації проти людей. Наймасовіший мітинг, окрім Мінська, пройшов у Жодіно. Там увечері на центральній площі зібралось кілька тисяч людей.

На вулиці міст вийшли жінки у білому одязі на знак протесту проти насильства силовиків. Влаштовували живі ланцюги єдності.























Протести у Білорусі 13 серпня: катування затриманих у СІЗО та заява Лукашенка / 6 фотографий

Демарш частини силовиків у Білорусі

Частина правоохоронців Білорусі почали масово викидати свою форму та писати заяви на звільнення у знак солідарності з демонстрантами.

Ситуація змусила зробити заяву міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. Він взяв на себе відповідальність за розгони демонстрацій та вибачився за ”травми випадкових людей на протестах, які потрапили під роздачу”.

Караєв наказав не чіпати журналістів, однак якщо вони не стають між демонстрантами і силовиками.

Лукашенко дав команду розібратись

Олександр Лукашенко, вустами свого керівника адміністрації, заявив про доручення розібратися зі всіма фактами затримання під час протестів.

Усі затримані демонстранти були відпущені під зобов’язання неучасті у несанкціонованих заходах.

– Нам не потрібна бійка. Не потрібна війна. Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися зі всіма фактами затримань, які відбулися в останні дні, – заявила Наталія Качанова.

Катування у слідчих ізоляторах

У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускають затриманих на мирних мітингах людей. Багатьох відразу забирають в лікарню.

Люди розповідають про жорстоке поводження з ними силовиків та масові побої. Також є дані про відсутність їжі і води та жахливі умови утримання.

Активні протести у Білорусі тривають з 9 серпня, коли пройшли вибори президента країни. На них, за даними ЦВК, перемогу здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Представник опозиції Світлана Тихановська отримала 10% голосів, тоді як у Лукашенка – понад 80%. Частина білорусів вважають, що вибори сфальсифіковані.

Олександр Лукашенко є при владі у Білорусі з 1994 року.