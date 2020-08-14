Протести в Білорусі тривають вже шостий день. За цей час силовики, міліція і ОМОН затримали безліч людей.

Ба більше, у спробах розігнати протестувальників, їх жорстоко били. Деяких забирали, деяких залишали просто на вулиці.

У ніч на 14 серпня і вдень людей почали випускати з СІЗО і РОВД. Вони розповіли журналістам, в яких умовах їх тримали, як знущалися над ними і з якими травмами вони звідти повернулися.

Так, одна із затриманих жінок розповіла, що поїхала медиком-добровольцем, що б допомогти протестувальникам, але дорогою її зупинив ОМОН.

Її і ще близько 50 інших жінок відправили в камеру для прогулянки ув’язнених на свіжому повітрі.

– Били наглядачі по-звірячому. Води не давали 15 годин і нікого нічого не хвилювало. Крові було море, – каже потерпіла.

До лікарні швидкої медичної допомоги в Мінську надходили люди з різними травмами: від сильних синців, до черепно-мозкової травми і розриву печінки.

Читайте: Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Пацієнти стверджують, що їх побили співробітники силових відомств. Хтось із них досі перебуває в реанімації.

А це кілька фото, зібраних з соцмереж, як доказ того, що все не проходить мирно.

Житель міста Гродно розповів, що коли його привезли в ізолятор, там був молодий хлопець з проломленою головою. Він просив про медичну допомогу, але ніхто на ці прохання уваги не звертав.

Медики обурені, що до пацієнтів, які постраждали від побиття в ізоляторах, не приходять судово-медичні експерти, щоб задокументувати пошкодження.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Білорусі в лікарні госпіталізували 150 осіб.

Чому виникли протести

9 серпня пройшли вибори президента Білорусі, у яких переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Він набрав 80% голосів, а його головний опонент Світлана Тихановська – 10%.

Однак багато громадян не згодні з такими результатами і вважають голосування сфальсифікованим.

Відразу після закриття дільниць і оголошення даних екзит-полу почалася хвиля протестів в Білорусі.

Уже шостий день люди з різних міст виходять на вулиці, щоб відстояти своє право голосу.

Фото: Tut.by