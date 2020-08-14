Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала відеозвернення. У ньому закликала далі проводити мирні акції протесту.

Вона закликала владу Білорусі припинити насильство і піти на діалог.

– Захищати справжні підсумки виборів у Білорусі треба тільки ненасильницькими мирними способами, – заявила вона.

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Також вона оголосила збір підписів тих, хто голосував за неї на виборах 9 серпня.

Тихановська закликала мерів міст в Білорусі 15-16 серпня виступити ініціаторами мирних акцій.

Тихановська виїхала з Білорусі

Після початку протесту у Білорусі Світлана Тихановська була змушена виїхати із Білорусі до Литви.