У ніч на 14 серпня зі слідчих ізоляторів у Білорусі почали відпускати затриманих мітингувальників. Вони розповідають про пекельні тортури та жахливі умови у камерах. Відпускати людей почали після заяви очільника МВС.

Білоруси організували під СІЗО міні-табори, куди приймають людей, які провели по дві і більше діб у переповнених камерах, пише Tut.by.

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Микола, житель Мінська

9 серпня його затримали у центрі міста.

– Там були провокатори, які штовхали натовп на щити і водомети. Я відштовхнув одного п’яничку, який хотів кинути пляшку. Мене схопили. А далі: кийки, кийки, кийки – і я вже в автозаку, – говорить він.

У слідчому ізоляторі Окрестіно він потрапив в камеру, де було 24 людини. Потім його перевели туди, де було вже 46 затриманих, хоча камера на шість місць. Але більшість затриманих ночували у прогулянковій зоні в’язниці.

– На наступний день вони жартома кажуть: Хто хоче на вулиці прогулятися, подихати свіжим повітрям? А потім побіжно було чутно: На ніч. Вони так робили, щоб поміняти тих, хто був в прогулянкової зоні, з тими, хто знаходився в камері, – розповів він.

Годували затриманих хлібом – половина буханки на 20 людей. За словами Миколи, сама міліція не б’є, а працює ОМОН.

– Мене повинні були вивезти в Жодіно. Виявилося, мої документи втратили. 300 людей виїхали, і ще дві машини поїхали порожні, тому що документів не знайшлося, – додав він.

Анастасія, жителька Мінська

Жінка розповіла, що затримали її в ніч 12 серпня, коли вона надавала допомогу постраждалим.

– Спецназ зупинив машину з нами. Викинули, поставили автомати до голів, ось і все – і привезли сюди, – коротко розповідала вона.

Доба жінка провела у дворику для прогулянок. Тут їх не годували, води не давали. Першу воду, каже дівчина, дали через 15 годин. Далі їх помістили у камері на чотирьох осіб. Туди відправили майже 50 людей. Принесли хліб і кашу.

– Ми не те, що спати було неможливо, деякі ночі ми стояли, бо сісти не могли. Охоронці ходили знущалися, говорили: Не буде вам ніякої медичної допомоги, кинемо в вас гранату – і все закінчиться, – розповіла вона.

Каже, що людей били на першому поверсі, де є санітарний прийомник.

– Ми чули, як щоночі чоловіків били так, що вони просто вили. Їх змушували співати гімн Білорусі і при цьому їх гамселили, – розповідає жінка.

Ситуація у Білорусі

Більше 6,8 тис. осіб затримали під час акцій непокори у Білорусі, які виникли після президентських виборів.

Протести у Білорусі активізували владу, яка вивела на вулиці тисячі правоохоронців та бійців внутрішніх військ.

На виборах 9 серпня, представник опозиції Світлана Тихановська отримала 10% голосів, тоді як у чинного президента Олександра Лукашенка – понад 80%. Частина білорусів вважають, що вибори сфальсифіковані.

Джерело: Tut.by