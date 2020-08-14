У мережу виклали відео, на якому білоруска розповідає, як провели ніч у слідчому ізоляторі Окрестіно у Мінську. Її затримали увечері 12 серпня під час протесту.

Відео виклав Telegram-канал Nexta Live.

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Жінка каже, що її било 10 бійців ОМОНу в автобусі, коли везли у місцевий райвідділ міліції.

– Вони знімали з мене штани і погрожували зґвалтувати. Мене твариною називали, на коліна ставили, – заявила жінка.

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За її словами, найбільше з неї знущались у райвідділі та в автобусі. Там її били та погрожували.

– До мене ставились, як до тварини – штовхали і не дозволяли ходити – тільки повзати, – розповіла жінка.

Ситуація у Білорусі

Протести у Білорусі не вщухають п’ятий день. Нині до страйків долучились кілька великих підприємств країни – БелАЗ, азотний завод та інші.

Стало відомо про першу жертву протестів. За офіційною версією МВС Білорусі, чоловік намагався кинути у правоохоронців вибуховий пристрій, але він вибухнув у нього в руках.

Джерело: Nexta Live