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Факти / Світ

Головний інфекціоніст США: Моя кров “випаровується”, коли я бачу людей у барах

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що його кров “більше, ніж просто кипить”, коли він бачить, що люди не дотримуються протиепідемічних правил.

 – Моя кров випаровується, коли я бачу людей всередині, у барі або в іншому людному просторі, – сказав він.

Особливо це стосується тих випадків, коли люди не носять масок у таких ситуаціях, додав Фаучі під час інтерв’ю.

– Якщо ви збираєтеся у похід до лісу, де нікого немає навколо, вам не потрібно носити маску, – сказав інфекціоніст і додав, що важливо завжди мати маску із собою на випадок, якщо зустрінете когось із людей.

Читайте: Коронавірус в Україні: зафіксовано черговий антирекорд

Коронавірус у США

Станом на ранок 15 серпня кількість інфікувань коронавірусом у США перевалила за 5,3 млн. Країна перебуває на першому місці в світі за поширенням інфекції.

Від ускладнень Covid-19 у США вже загинули понад 168 тис. осіб.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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