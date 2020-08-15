Уряд Грузії скоротив терміни обов’язкового карантину та ізоляції, які були впроваджені у країні через пандемію коронавірусу.

Згідно з рішенням, відтепер замість 14 днів самоізоляції передбачається тільки 12.

Ці зміни були внесені до постанови уряду від 23 травня 2020 року Про правила ізоляції та карантину.

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Наразі 12-денний карантин є обов’язковим для усіх осіб, які прибувають з інших країн або для тих, хто мав контакт з людиною, яка хворіє на коронавірус. Такий самий термін буде поширюватись на громадян, які перебувають на самоізоляції.

12-денний термін може бути скорочений у випадку переведення особи з карантину на самоізоляцію та навпаки, якщо до переміщення у карантинну зону вона перебувала декілька днів у самоізоляції.

Також усі, хто прибуває до Грузії мають надати ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений за 72 години до прильоту. Громадяни, яких не переведуть з карантинної зони, здаватимуть такий тест кожні 72 години впродовж 12 днів.

Окрім того, усі витрати пов’язані з проведенням додаткових лабораторних досліджень бере на себе іноземець.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 серпня в Україні зафіксовано 89 717 випадків коронавірусу. За останню добу було виявлено 1 847 осіб – це новий антирекорд за всю пандемію Covid-19.

633 людини побороли хворобу, а 33 померли від ускладнень, які спричинені коронавірусом за минулу добу. Загалом жертвами Covid-19 стали 2 044 українця.

Найбільша кількість випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 11 824, Києві – 10 392, Рівненській області – 7 433 та Чернівецькій – 7 434.