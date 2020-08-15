Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кінець політики: МЗС Білорусі про санкції ЄС

Прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків у зовнішній політиці країни, тому Білорусь налаштована на продовження, нехай і складного, але діалогу.

Там налаштовані на збереження комунікації.

– Санкції – це кінець політики… Тому ключове питання зараз – чи є у ЄС політика щодо Білорусі. У нас є, – заявив він.

ЄС вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.

ЧитайтеПротести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Координаційна рада

Після виборів президента Білорусі Світлана Тихановська ініціює створення Координаційної ради для забезпечення передачі влади в країні.

За словами Тихановської, до цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи.

Джерело: БелаПАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка