Загальна кількість заражених коронавірусом у світі на ранок 15 серпня становить 21 159 730 осіб. Пандемія охопила 188 країн. Про це свідчать дані проекту Університету Джонса Гопкінса.

За добу стало відомо про інфікування близько 285 тис. осіб. За весь період пандемії померли 764 683 хворих, 13,2 млн осіб одужали.

У США, які найбільше постраждали від Covid-19, число заражених складає 5 313 ​​055. На другій сходинці перебуває Бразилія з 3 226 443 інфікованими. Індія на третьому місці – 2 525 922 випадків зараження. У десятці рейтингу також розташувалися Росія, Південна Африка, Перу, Мексика, Колумбія, Чилі та Іспанія.

За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 31 місце – 89 917 випадків станом на ранок 14 серпня.

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Коронавірус у світі – детально

Уряд Китаю повідомив про 22 нових підтверджених випадки коронавірусу. Вісім із них місцевого поширення, зокрема, сім – у північно-західному районі Синьцзяна. Решта були виявлені у мандрівників, які прибули з-за кордону.

Південна Корея повідомила про 166 нових випадків зараження коронавірусом у п’ятницю, 155 із яких сталися внаслідок передачі інфекції всередині країни.

Влада Нової Зеландії шукає джерело спалаху коронавірусу в Окленді після того, як там було виявлено сім нових випадків.

У Бразилії зареєстровано понад 50 тис. нових випадків коронавірусу та 1 060 випадків смерті за останні 24 години.

Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив, що карантинні заходи в його країні будуть продовжені з деякими змінами до 30 серпня.