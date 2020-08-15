Фронт національного порятунку Республіки Білорусь створить сайт під назвою Дошка національної ганьби, де розміщуватимуть особисті дані членів виборчих комісій, котрі брали участь у фальсифікації результатів президентських виборів, та співробітників правоохоронних органів, які застосовували силу проти мітингувальників.

Про це заявив екс-претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало.

– Формування Дошки національної ганьби організовано як crowdsourcing. Туди ми поміщатимемо тих членів виборчих комісій, які фальсифікували вибори. Їхні імена, сім’ї, хто вони такі, якщо є – номери паспортів, і вимагатимемо для них заборони в’їзду, – сказав Цепкало.

За словами екс-претендента, згідно із законами Білорусі, фальсифікація виборів є кримінальним злочином, а їхня публікація дає змогу країнам ЄС відмовляти таким особам у виданні віз.

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Іншим проектом Фронту національного порятунку Цепкало називає розміщення даних співробітників Загону міліції особливого призначення (ОМОН), які застосовували світло шумові гранати, сльозогінний газ, гумові кулі та силу проти протестувальників.

Валерій Цепкало повідомив, що наразі у нього вже є дані про деяких бійців ОМОН, які брали участь у розгоні людей на протестах у Білорусі.

За його словами, правоохоронці повинні розуміти, що їхні дії білоруський народ вважає ганебними, а згодом, ймовірно, на них подаватимуть до суду.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі 2020 тривають вже майже тиждень. Вони розпочалися після оприлюднення результатів президентських виборів 9 серпня, на яких вчергове переміг Олександр Лукашенко.

За результатами ЦВК, чинний лідер країни отримав 80,1% голосів, а його головний суперник від опозиції Світлана Тихановська – тільки 10,12%.

Під час протестів білоруські силовики використовували гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ та розганяли людей силою.

Відомо, що внаслідок таких дій загинула одна людина.