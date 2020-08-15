У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська

У Мінську на місці загибелі протестувальника Олександра Тарайковського біля станції метро Пушкінська зібралися тисячі людей, і вони продовжують підходити – з квітами і свічками.
Дехто приніс плакати зі знімками побитих під час протестних акцій людей.
Люди покладають квіти до двох меморіалів біля станції метро.
На Пушкінській помітили відомого білоруського співака Макса Коржа, який також прийшов вшанувати пам’ять загиблого.
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Як загинув Олександр Тарайковський
Перша жертва протестів у Білорусі Олександр Тарайковскій помер ввечері 10 серпня у Мінську.
МВС Білорусі стверджувало, що чоловік загинув внаслідок вибуху у нього в руці невідомого предмета.
Водночас у свідоцтві про смерть вказано, що смерть 34-річного чоловіка настала в результаті сильної крововтрати через відкриту рану грудної клітини.
Джерело: TYT.by
Фото: Наша Нива, TYT.by