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Факти / Світ

У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська

У Мінську на місці загибелі протестувальника Олександра Тарайковського біля станції метро Пушкінська зібралися тисячі людей, і вони продовжують підходити – з квітами і свічками.

Дехто приніс плакати зі знімками побитих під час протестних акцій людей.

  • У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська
  • У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська
  • У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська
  • У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська
  • У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська
  • У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська
  • У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська
  • У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська
У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська / 4 фотографии

Люди покладають квіти до двох меморіалів біля станції метро.

На Пушкінській помітили відомого білоруського співака Макса Коржа, який також прийшов вшанувати пам’ять загиблого.

У Мінську тисячі людей зібралися біля станції метро Пушкінська

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Як загинув Олександр Тарайковський

Перша жертва протестів у Білорусі Олександр Тарайковскій помер ввечері 10 серпня у Мінську.

МВС Білорусі стверджувало, що чоловік загинув внаслідок вибуху у нього в руці невідомого предмета.

Водночас у свідоцтві про смерть вказано, що смерть 34-річного чоловіка настала в результаті сильної крововтрати через відкриту рану грудної клітини.

Джерело: TYT.by

Фото: Наша Нива, TYT.by

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