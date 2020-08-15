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ЄС готує пропозицію вирішення політичної кризи у Білорусі

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель та його служба підготують для білоруської влади пропозицію виходу з політичної кризи, яка виникла через протести у Білорусі.

На зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС, міністри закордонних справ підтвердили, що президентські вибори у Республіці Білорусь не пройшли справедливо, а їхні результати є сфальсифікованими.

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 – Європейський Союз представить білоруській владі пропозицію про підтримку ЄС в налагодженні і полегшенні діалогу між політичними владою, опозицією та суспільством в цілому з метою розв’язання поточної кризи, – йдеться у повідомленні.

Також міністри погодили необхідність у покаранні винних у насильстві та репресіях, які розпочалися на протестах у Білорусі. У зв’язку з цим ЄС розпочинає роботу над додатковими санкціями щодо Республіки Білорусь.

Окрім того, було досягнуто домовленості переглянути відносини між ЄС та Білоруссю на зустрічі у кінці серпня 2020 року.

Там буде розглядатись питання щодо збільшення підтримки білоруського народу через фінансовий бік та розширення взаємодії з суспільством, незалежних ЗМІ та збільшення студентської та академічної мобільності.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі розпочалися 9 серпня, після президентських виборів, за результатами яких вшосте переміг Олександр Лукашенко, набравши 80,08% голосів.

Наразі правоохоронні органи Республіки Білорусь затримали понад 6,8 тис. людей, серед яких є українці. Силовики агресивно розганяли протестувальників, застосовуючи кийки, світлошумові гранати, сльозогінний газ та гумові кулі.

За тиждень протестів у Білорусі одна людина померла, багатьох було поранено. Окрім того, ЗМІ повідомляли про смерть ще одного чоловіка, який брав участь у мітингах.

Джерело: Українська правда

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