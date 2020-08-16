Ізраїль і ОАЕ вперше налагодили телефонний зв’язок

Ізраїль і Об’єднані Арабські Емірати вперше налагодили телефонний зв’язок.

Таке рішення влада країн ухвалила після того, як підписала мирну угоду.

Також ОАЕ зняли блокування з ізраїльських сайтів.

Під час переговорів міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі і шейх ОАЕ Абдулла Бен Заїд домовилися про те, щоб відкрити прямі лінії телефонного зв’язку.

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За інформацією ЗМІ, у деяких журналістів вже є можливість телефонувати в Єрусалим і Дубаї.

Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про укладання мирного договору. Наразі ОАЕ є третьою арабської країною, яка врегулювала дипломатичні відносини з Ізраїлем. Першою країною був Єгипет, а другою – Йорданія.

В обмін на укладання мирної угоди з ОАЕ Ізраїль погодився відмовитися від планів анексії частини Західного Берега річки Йордан.