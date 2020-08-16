Станом на 16 серпня у світі зафіксували рекордну кількість людей, якій захворіли на коронавірус за останню добу – 294 237.

Загалом у світі на Covid-19 захворіли 21 459 699 людей.

Від ускладнень, які викликав вірус, у світі померли 771 063 пацієнти.

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 5 361 165;

Бразилія – 3 317 096;

Індія – 2 589 952;

Росія – 915 808;

Південна Африка – 583 653.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 169 481;

Бразилія – 107 232;

Мексика – 56 543;

Індія – 49 980;

Велика Британія – 46 791.

Карантин у світі

Хорватія продовжила до 31 серпня дію нинішніх умов для в’їзду у країну іноземних громадян на період епідемії коронавірусу.

Право на в’їзд до Хорватії мають деякі категорії громадян третіх країн, зокрема й України. Серед них медики, перевізники товарів, особи, які прямують транзитом, туристи, особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ Італії, опублікованих в суботу, близько 455 тисяч осіб в Італії були притягнуті до відповідальності або оштрафовані за недотримання правил ранньої ізоляції.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 15 серпня становила 21 159 730 осіб. Пандемія охопила 188 країн.

За добу стало відомо про інфікування близько 285 тис. осіб. За весь період пандемії померли 764 683 хворих, 13,2 млн осіб одужали.