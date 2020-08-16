Молодший брат президента США Дональда Трампа Роберт помер у віці 72 років 15 серпня.

– З важким серцем повідомляю, що сьогодні ввечері мирно помер мій чудовий брат Роберт. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Мені його дуже не вистачатиме, але ми ще зустрінемося, – йдеться в заяві Білого дому від імені Дональда Трампа.

Президент США відвідав брата за день до смерті в лікарні в Нью-Йорку. Тоді він заявив, що Робер перебуває у тяжкому стані.

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Точна причина смерті Роберта Трампа поки не відома.

Роберт Трамп – наймолодший з п’яти дітей підприємця Фреда Трампа. Він керував компанією, яка управляє бізнес-активами Дональда, The Trump Organization. Відомо, що він підтримував Дональда Трампа на виборах президента у 2016 році.

Херман Кейн помер від коронавірусу

74-річний екс-кандидат в президенти США Херман Кейн помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомив представник політика Ден Калабрезе.

Його екстрено госпіталізували.

Джерело: Білий дім