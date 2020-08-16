Протести в Білорусі: в Тарайковського могли стріляти з нелетальної зброї

Олександр Тарайковскій, який загинув на протестах в Білорусі, міг померти через поранення з нелетальної зброї.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв.

За його словами, правоохоронні органи не могли застосувати вогнепальну зброю.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

Караєв зазначив, що всі розгляди за випадками, де було перевищення повноважень, проходитимуть тільки після завершення протестів.

Про смерть Олександра Тарайковського стало відомо 13 серпня, коли встановили його особу. Раніше судимий 34-річний протестувальник загинув під час розгону акцій протесту проти Олександра Лукашенка.

У Мінську на місці загибелі протестувальника Олександра Тарайковского біля станції метро Пушкінська продовжують збиратися тисячі людей. Вони приходять з квітами і свічками.

У Білорусі тривають протести з 9 серпня. Люди вийшли на вулиці через черговепереобрання Олександра Лукашенка президентом країни.