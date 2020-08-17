Біло-червоний прапор Білорусі: що означає прапор білоруського протесту

На вулицях Білорусі після 9 серпня усе частіше з’являється біло-червоний прапор.

Демонстранти під час протестів у Білорусі використовують його як символ змін.

Що означає біло-червоний прапор Білорусі, яка його історія, і який нині офіційний прапор країни, читайте нижче.

Історія біло-червоно-білого прапора Білорусі

Історично склалося так, що білий прапор із червоною смугою посередині був офіційним прапором Білорусі протягом декількох років.

На рубежі XIX – XX століть полотно з цим малюнком використовувалося першими білоруськими націоналістичними об’єднаннями.

Автором прапора вважається архітектор та інженер Клавдій Дуж-Душевський (1891-1959), хоча це ніколи не було повністю встановленим фактом.

Деякі сучасні дослідники стверджують, що цей узор можна зустріти на прапорах, під якими воювали війська білоруського походження за часів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

Білоруська Народна Республіка

У 1917 році Лютнева революція в Росії дала потужний імпульс білоруському національному рухові, під цим прапором пройшли перші легальні з’їзди його організацій.

Білоруську Народну Республіку (БНР) було проголошено в березні 1918 року, а біло-червоно-білий триколор став її національним прапором. Республіка проіснувала всього кілька місяців, і велика частина її території була окупована німцями (у той час ще йшла Перша світова війна).

Проте прапор остаточно прижився як національний символ. За радянських часів офіційний прапор Білоруської РСР спочатку був просто червоним, але в підсумку став червоно-зеленим із орнаментом на лівій стороні та золотими серпом і молотом. Тим часом біло-червоно-білий прапор продовжував використовуватися серед емігрантських організацій.

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Який нині офіційний прапор Білорусі

Після розпаду СРСР незалежна Білорусь знову взяла собі біло-червоний триколор. Однак на референдумі 1995 року більшість громадян Білорусі проголосувала за відновлення радянської епохи: червоний-зелений прапор без серпа і молота з деякими іншими незначними зміни.

Фото: TUT.by