Депутати Європейського парламенту не визнали вибори в Білорусі та підтримують білорусів щодо проведення нових виборів.

Як йдеться у спільній заяві депутатів Європарламенту, вони вважають Олександра Лукашенко, який перебував на посту президента Білорусі 5 термінів поспіль, персоною нон грата в ЄС.

– Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і достовірні повідомлення вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусії і вважаємо його персоною нон грата в Європейському Союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів.

Також лідери провідних партій Європейського парламенту підтримали рішення глав МЗС країн ЄС ввести нові персональні санкції проти Білорусі та зробити це якомога швидше.

Що відбувається у Білорусі

9 серпня пройшли вибори у Білорусі, за результатами яких перемогу здобув Олександр Лукашенко, який до цього правив країною 26 років. Він набрав 80% голосів, а його головний опонент Світлана Тихановська – 10%.

Такі результати не задовільнили багатьох громадян Білорусі – вони вважають, що голосування було сфальсифіковане. Це викликало хвилю протестів на території Білорусі. Люди масово виходять на забастовки та вимагають відставки Лукашенка.

Джерело: Eppgroup