Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає здійснювати перерозподіл владних повноважень в країні через конституційний процес, а не через вуличні акції.

– Не можна цю Конституцію віддавати незрозуміло кому. Тому що буде біда, – сказав Лукашенко на зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів в понеділок.

Водночас він нагадав, що наразі ведеться робота над варіантами зміни Конституції країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень.

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Лукашенко заявив, що готовий у цьому плані поділитися президентськими повноваженнями, але не під тиском і не через вулицю.

17 серпня Олександр Лукашенко прилетів на Мінський завод колісних тягачів, щоб виступити перед робітниками, проте вони його освистали і зажадали його відставки.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі зупинив роботу промислових гігантів. На мітинг вийшли робочі заводів, журналісти та телеведучі – люди вимагають відставки Олександра Лукашенка та проведення легітимних виборів.

Вибори в Білорусі пройшли 9 серпня і за їхніми результатами перемогу здобув Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів.