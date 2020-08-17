9 серпня у Білорусі відбулися вибори, за результатами яких переміг Олександр Лукашенко, однак білоруси не повірили у легітимність виборів та вийшли на мирні демонстрації з вимогою перерахунку голосів.

Як світові медіа відреагували на масові протести і що про ситуацію в Білорусі кажуть лідери європейських країн, читайте далі.

– Лукашенко зберіг владу, але втратив країну. Останній диктатор Європи досі бореться за владу. Президент Лукашенко оголосив цифри, які не мають нічого спільного з реальністю, його дії – це нахабство, – пише німецьке онлайн-видання тижневика Der Spiegel.

Немає ніяких сумнівів, що події, які розгортаються в Мінську, назавжди змінять політику в Білорусі і статус Олександра Лукашенка, який витратив чверть століття на створення політичного бренду, заснованого на стабільності, пише Guardian.

– Невже ми незабаром станемо свідками краху останньої справжньою диктатури радянського зразка в Європі? – задається питанням Times, розмірковуючи про те, до чого призведе нинішній вибух невдоволення в Білорусі.

Читайте: Протести у Беларусі онлайн

Лукашенко побудував політичну кар’єру на запеклих звинуваченнях у корупції, зазначає іспанська El Pais. Завдяки своєму баченню подій в навколишніх країнах і своїм публічним виступам він швидко злетів до вершин влади.

Консервативна телекомпанія Fox News зазначає, що учасники протесту не мають наміру здаватися.

Як зазначила телекомпанія СNN, підведення підсумків президентських виборів в Білорусі продемонструвало не тільки невдоволення режимом Олександра Лукашенка, але і показало, які союзники залишилися у Мінська.

Виїзд Тихановської до Литви

Протести в Білорусі, на які з 9 серпня щодня виходять тисячі білорусів, розпочала 37-річна Тихановська, яка закликала людей мирно протестувати проти результатів виборів президента.

10 серпня у супроводі адвоката Тихановська прийшла до ЦВК зі скаргою на проведення виборів, а після її місцезнаходження не могли встановити кілька годин.

Наступного дня стало відомо, що опозиціонерка виїхала до Литви заради власної безпеки.

Було поширено відео, в якому Тихановська читає з папірця заклик до демонстрантів відмовитися від протестів. Така поведінка кандидата в президенти Білорусі викликала сумніви в тому, що це звернення було зроблено добровільно.