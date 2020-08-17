У СІЗО Мінська на провулку Окрестіна били тих, хто “кидався” на поліцейських.

Про це заявив Олександр Лукашенко під час виступу перед працівниками Мінського заводу колісних тягачів.

Таким чином він вирішив виправдати жорстокі дії правоохоронців проти білорусів.

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– Тепер про те, що хтось когось побив. Цілком правильно. На Окрестіна 2 500 чи 2 000 затриманих, щоб ви знали. На Окрестіна отримали ті, хто там само, на Окрестіна кидався на ментів. Ви знаєте хто? – сказав він.

Робітники почали скандувати “Уходь”. Лукашенко заявив, що все почув.

Також він сказав, що завдяки своїй жорстокості він зберіг Білорусь.

– Так, я ж не святий. Ви знаєте мою жорсткість. Ви знаєте, що якби не було жорсткості, не було б країни. Ви точно знаєте, що я ваших дітей не ображу і країну нікому не віддам. Це головне, – заявив він.

Протести в Білорусі

17 серпня протести в Білорусі переросли в загальнонаціональний страйк. У ній беруть участь підприємства по всій країні. Зокрема, Мінський тракторний завод, Гродно Азот, МАЗ, Белшина і БМЗ.

Також 17 серпня почали страйкувати журналісти Белтелерадіокомпанії і працівники найбільших підприємств Білоруськалій і Нафтан.

Цьому передували протести в Білорусі після президентських виборів 9 серпня. Тисячі білорусів вийшли на вулиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка і проведення чесних виборів.