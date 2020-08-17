Протести в Білорусі 17 серпня переросли в загальнонаціональний страйк.

Про участь у ній оголосили підприємства по всій країні. Зокрема, Мінський тракторний завод, Гродно Азот, МАЗ, Белшина і БМЗ.

Також 17 серпня почали страйкувати журналісти Белтелерадіокомпанії.

Читайте: У Білорусі промислові гіганти вийшли на національний страйк

З 16 серпня почали страйкувати працівники найбільших підприємств Білоруськалій і Нафтан.

Протести в Білорусі

9 серпня почалися протести в Білорусі. В цей же день в країні пройшли вибори президента.

Передбачивши результати виборів, тисячі білорусів вийшли на вулиці. Результат президентських перегонів – 80,08% голосів за Олександра Лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року.

Протестувальники вимагають чесних виборів і його відставки.

Акції тривали весь тиждень. ОМОН бив і затримував, як протестувальників, так і звичайних перехожих.

17 серпня головний суперник Лукашенка Світлана Тихоновська заявила, що готова стати національним лідером.