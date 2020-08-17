Він знімав на телефон словесну суперечку між робітниками і президентом Олександром Лукашенком.

Під час розмови Лукашенко крикнув на робітника, щоб той припинив його знімати.

– Прибери телефон, – крикнув він.

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Вы напугали деда.

Послушайте как он разговаривает с людьми! pic.twitter.com/Cw50hTmACz — РБ головного мозга (@belamova) August 17, 2020

Згодом стало відомо, що ще кількох працівників заводу затримали.

Вони пробули в Заводському райвідділі міліції кілька годин, потім їх відпустили. Там допитували їх і переглядав їхні телефони.

Протести у Білорусі

Загальнонаціональний страйк у Білорусі зупинив роботу промислових гігантів.

На мітинг вийшли робітники великих державних підприємств і вимагають відставки Олександра Лукашенка та проведення легітимних виборів.

З 9 серпня тривають масові протести у Білорусі. Їх спричинили підсумки виборів президента, на яких переміг чинний глава Олександр Лукашенко.

Джерело: Вясна