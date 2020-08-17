У Мінську затримали співробітника Мінського заводу колісних тягачів Андрія Судаса.
Він знімав на телефон словесну суперечку між робітниками і президентом Олександром Лукашенком.
Під час розмови Лукашенко крикнув на робітника, щоб той припинив його знімати.
– Прибери телефон, – крикнув він.
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Вы напугали деда.
Послушайте как он разговаривает с людьми! pic.twitter.com/Cw50hTmACz
— РБ головного мозга (@belamova) August 17, 2020
Згодом стало відомо, що ще кількох працівників заводу затримали.
Вони пробули в Заводському райвідділі міліції кілька годин, потім їх відпустили. Там допитували їх і переглядав їхні телефони.
Протести у Білорусі
Загальнонаціональний страйк у Білорусі зупинив роботу промислових гігантів.
На мітинг вийшли робітники великих державних підприємств і вимагають відставки Олександра Лукашенка та проведення легітимних виборів.
З 9 серпня тривають масові протести у Білорусі. Їх спричинили підсумки виборів президента, на яких переміг чинний глава Олександр Лукашенко.
Джерело: Вясна