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Факти / Світ

Прибери телефон: у Мінську затримали робітника, який знімав Лукашенка

У Мінську затримали співробітника Мінського заводу колісних тягачів Андрія Судаса.

Він знімав на телефон словесну суперечку між робітниками і  президентом Олександром Лукашенком.

Під час розмови Лукашенко крикнув на робітника, щоб той припинив його знімати.

– Прибери телефон, – крикнув він.

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Згодом стало відомо, що ще кількох працівників заводу затримали.

Вони пробули в Заводському райвідділі міліції кілька годин, потім їх відпустили. Там допитували їх і переглядав їхні телефони.

Протести у Білорусі

Загальнонаціональний страйк у Білорусі зупинив роботу промислових гігантів.

На мітинг вийшли робітники великих державних підприємств і вимагають відставки Олександра Лукашенка та проведення легітимних виборів.

З 9 серпня тривають масові протести у Білорусі. Їх спричинили підсумки виборів президента, на яких переміг чинний глава Олександр Лукашенко.

Джерело: Вясна

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