Протести у Білорусі: що відбувається 17 серпня

Протести у Білорусі тривають вже дев’ятий день. Ранок 17 серпня почався зі страйків робітників. Працівники Білоруськалії навіть формували страйкоми. Шахтарі заявили, що виходитимуть на роботу, але працювати не будуть.

Також страйкували співробітники Белтелерадіокомпанії. Вони вимагали визнати недійсними результати виборів, звільнити політв’язнів і скасувати цензуру в ЗМІ.

Ближче до вечора протести стали більш масовими. Зокрема, у Мінську люди зібралися на площі Незалежності, звідки рушили до площі біля СІЗО № 1 на вулиці Володарського.

Ввечері тут зібралися від п’яти до семи тисяч людей, які вимагали відпустити затриманих під час протестів.















Страйки робітників і протести під СІЗО: що відбувається у Білорусі 17 серпня / 4 фотографии

Читайте: Протести в Білорусі – онлайн

Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що наразі біля СІЗО майже не залишилося людей, оскільки велика частина рушила в бік ізолятора на Окрестіна.

Але волонтери, які чергують біля ізолятора, закликають протестувальників не приходити туди, оскільки це може нашкодити затриманим. Вони стали у ланцюг, щоб колона не пройшла далі за огорожу.

Та все ж волонтери погодилися зробити коридор і пропустити медиків і представників ЗМІ до стін ізолятора. Наразі тут залишається найбільше людей.

Протести в Білорусі почалися 9 серпня. Люди почали виходити на вулиці, коли ЦВК оголосила результати виборів у Білорусі 2020, згідно з якими переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Акції протесту щоразу розганяли силовики, в результаті чого тисячі людей затримали. За офіційною інформацією, загинули двоє людей. Волонтери повідомляють про п’ятьох загиблих.

Фото: TUT.BY